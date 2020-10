Bogotá, “la capital de la muerte para ciclistas" según The Guardian

Para Juliana Ramírez, una bogotana que monta bicicleta de manera ocasional para transportarse y hace deporte desde hace cinco años, la raíz del problema es intolerancia de parte de los conductores, los problemas de infraestructura, la inseguridad y la imprudencia de algunos ciclistas.

"También por ser mujer ciclista me da miedo el acoso pues he tenido experiencias de este tipo más de una vez. A parte que tengo que aguantar la intolerancia de los conductores tengo que cuidarme de acosadores en carros, en motos, en buses. Ser ciclista en Bogotá no es fácil, pero ser ciclista mujer te complica aún más las cosas", dijo Ramírez en entrevista con La FM.

Y agregó: "No está mal lo que hizo el Distrito al abrir ciclocarriles para la conexión entre localidades pero hace mucha falta el trabajo en otras vías de la ciudad más que nada en el sur. Por ejemplo, la infraestructura en las ciclorutas de Ciudad Bolívar no es la más adecuada porque está rota, con huecos y no tiene conexiones y hasta los árboles han levantado el asfalto".

Finalmente, para ella el tema es que en Bogotá roban mucho, pues a lo largo de cinco años en donde Ramírez ha tenido seis bicicletas le han robado dos. "Cargo mi gas pimienta y he aprendido defensa personal para evitar una confrontación con los asaltantes".