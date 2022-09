Bogotá no es la capital del sicariato: alcaldesa Claudia López 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que Bogotá no es la capital del sicariato y señaló que no es cierto que haya 'casas de pique', a propósito de los homicidios y ola de violencia que se viene registrando en la capital del país.

En diálogo con RCN Mundo, la funcionaria criticó a algunos medios de comunicación y el supuesto 'amarillismo' con el que se escriben algunos titulares y noticias sobre lo situación en Bogotá.

"Yo no estoy pidiendo que no reporten, estoy pidiendo que no digan mentiras y que el titular no sea 'Bogotá capital del sicariato' porque eso es falso", dijo.

Manifestó que, "algunos medios han dicho que en Bogotá hay 'casas de pique', que porque estamos encontrando cuerpos desmembrados. Hemos encontrado cuerpos de personas asesinadas desafortunadamente, pero desmembrados ninguno (...)", aseguró.