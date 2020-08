Bogotá no va a aceptar que la cojan de vaca lechera: Claudia López

Durante una presentación de la alcaldesa de Claudia López sobre el paquete de grandes obras de infraestructura que dejará su administración durante el plan de desarrollo hasta el 2024, la mandataria lanzó críticas ya que el recaudo de los peajes no se ve reflejado para Bogotá- Región.

“Bogotá no va aceptar nunca más que la cojan de vaca lechera, que los peajes de Bogotá no lo recauden con el pago de los bogotanos y no le inviertan ni un centavo a Bogotá, esa historia se acabó, los peajes son mayoritariamente para Bogotá- Región”, añadió.

La Alcaldesa afirmó que no es solo el tema de peajes el que afecta a Bogotá, sino también en otros frentes como el Aeropuerto El Dorado.

Por eso insistió que ya se viene trabajando para que el recaudo en vea reflejado y con esto que haya una retribución a la capital del país, “ese es un propósito y un compromiso que tenemos con el señor Gobernador de Cundinamarca de concretarlo así (...) por primera vez logramos en la historia de Bogotá que así como no nos pueden tratar de vaca lechera en los peajes, tampoco en la contra-prestación aeroportuaria”.

“Por primera vez logramos que se aprobara por ley que a Bogotá le deben dar como le dan a Buenaventura el puerto de Buenaventura o como le dan a Cartagena el puerto de Cartagena, el aeropuerto de Bogotá le debe dar una contraprestación del 20% de la tasa aeroportuaria para mejorar su infraestructura", reseñó la mandataria distrital.

De otra parte, la Alcaldía ha señalado que el próximo 24 de agosto, las autoridades locales se reunirán con el Ministerio de Salud, para determinar si se pueden o no levantar anticipadamente las restricciones que existen por la aplicación de la cuarentena, pero por ahora las medidas continuarán y será la misma alcaldesa López quien dé a conocer los resultados y análisis para tomar esta decisión.