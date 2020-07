Bogotá, a punto de llegar al 80 % de la ocupación de las UCI

La Secretaría de Salud indicó que continúan aumentando las cifras de ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo en Bogotá. El último reporte asegura que el porcentaje llega al 79.8%, es decir actualmente hay 792 pacientes que permanecen en UCI, en diferentes clínicas y hospitales de la ciudad.

De esta cifra, hay tan solo hay 144 casos confirmados de la COVID-19, mientras que internados se encuentran 648 pacientes sospechosos de tener el virus. En total son 993 camas las que tiene Bogotá para atender esta difícil situación.

Debido a esto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó en su cuenta en Twitter que el número se elevó porque al menos 30 UCI no cuentan con el personal de atención requerido, por lo que salieron de las cuentas. "Por auditoria de @SectorSalud se verificó que 30 UCIs de dos IPS privadas no cuentan con todo el equipo humano adecuado y fueron retiradas del inventario de UCIs disponibles. Por eso, y no por incremento de pacientes graves, subirá temporalmente indice de ocupación UCIs".

Por eso, como parte del plan de expansión hospitalaria, se abrió esta semana una convocatoria para recibir hojas de vida de profesionales, técnicos y auxiliares, con el fin de tener un banco de perfiles y apoyar a IPS en necesidades de talento humano.

Además, se dio a conocer que a 19 instituciones médicas llegaran los primeros ventiladores donados por el Gobierno Nacional para la ampliación de camas en UCI. Los equipos serán distribuidos bajo la figura de comodato o préstamo, para lo cual se adelantaron procesos administrativos relacionados con alistamiento de documentos, visitas a las clínicas y reuniones con sus equipos.