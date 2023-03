Bogotá registra 13.000 casos de posible abuso a menores en los colegios ¿Qué está pasando?

La violencia hacia menores de edad dentro de los colegios de la capital colombiana sigue arrojando altas cifras, tanto de manera verbal como física: se han reportado más de 6.877 casos de presunto abuso sexual o bullying en el último año.

Los datos fueron entregados por la secretaría de Educación de Bogotá, que advierte que se reportan 13.105 casos de posible agresión, desde 2019.

Le puede interesar: Mujer denuncia que su hija fue abusada por docente de un colegio en Soledad, Atlántico

De acuerdo con Edwin Ussa, jefe de la oficina para la convivencia escolar, las alertas que se reportan no son exclusivamente dentro de un entorno educativo, pero sí llegan a manifestarse en los colegios.

“Le entregamos a la Fiscalía la información de cada maestro que ha generado algún tipo de violencia en contra de los niños. Necesitamos promover el acto de la denuncia para poder mitigar más estos casos; no todas las alertan se presentan en el colegio, hemos avanzado en esto pero falta”, sostuvo.

Explicó que se han dado más casos de posible abuso sexual en el hogar, con 6.632 hechos y en las instituciones han sido 4.144, siendo Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba las localidades con más registros.

RCN Radio conoció un caso de bullying dentro del colegio Fabio Lozano Simonelli, en la localidad de Usme, que resultó en una golpiza hacia un niño de diez años por parte de sus compañeros de clase. Su hermana, Johanna Docel, decidió denunciar el hecho manifestando que el colegio se estaba lavando las manos para no reaccionar.

Lea también: Policía rescató a dos menores víctimas de abuso en Cúcuta

“En ese momento no se activó el protocolo de la institución porque, según ellos, fue un golpecito nada más, nada grave. Los niños esperaban a mi hermano para pegarle, yo exigía respuestas al coordinador (pero) él dijo que lo manejaría por medio de la reflexión y que no tenía tiempo. Envié un mensaje a la secretaría y la rectora dijo que eso no le asusta”, dijo.

Ante este y muchos otros casos, el Distrito creó la Oficina para la Convivencia Escolar-OCE, con el fin de acompañar a las familias luego de lo sucedido; sin embargo, las personas siguen con problemas o denuncias de negligencia dentro de las instituciones, recalcando que se debe castigar de manera justa a los involucrados y que la entidad priorice las soluciones.