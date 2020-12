Bogotá superó los mil pacientes internados en UCI por casos de covid-19

En Bogotá 1.006 personas se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por cuenta de la pandemia de covid-19, de las cuales 903 están confirmadas con el virus y las pruebas de las 103 restantes están por conocerse.

Según datos de la Secretaría de Salud, la ocupación general de UCI está en 74.2%, es decir, que hay 2.236 camas de ese tipo y están llenas 1.659. En cuanto a las destinadas únicamente a atender la emergencia sanitaria, la ocupación llegó al 61.2%.

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, instó a los ciudadanos a continuar con el autocuidado y protocolos de bioseguridad, para evitar que mientras llega la vacuna se agrave la situación epidemiológica de la capital colombiana.

"Ojo que hoy no tenemos vacuna. Hoy es diciembre, no tenemos la vacuna y probablemente en enero no vamos a tener vacuna, nos estamos preparando. Pero si no nos cuidamos, no usamos el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento, nos va a faltar gente para la vacuna", dijo.

El funcionario agregó que "tenemos que estar cuidándonos. Eso es lo que nos corresponde a todos y a cada uno. Desde el Gobierno Nacional y distrital estamos haciendo lo que nos corresponde".

Hospitales de localidades como Barrios Unidos, Chapinero, Santa fe, Usaquén, Antonio Nariño y Suba, entre otras zonas de la capital del país, presentan ocupaciones mayores al 70%, aunque otros no tienen cifras tan elevadas.

Sin embargo, Gómez descartó que el porcentaje de ocupación vaya a determinar nuevas medidas o alertas sobre el sistema de salud y dijo que esto dependerá de la velocidad de contagio que presente la evolución del virus en la ciudad.