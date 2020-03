Bogotá tendrá un simulacro de aislamiento total que empezará este viernes 20 y se extenderá hasta el lunes 23 de marzo. Así lo anunció la alcaldesa Claudia López, que además confirmó que este fin de semana no habrá ciclovía.

La mandataria, sin embargo, aclaró que en Bogotá no habrá toque de queda. Según ella, se trataría de una medida inconveniente. De acuerdo con López, el objetivo de este simulacro es estudiar cuáles son las casos en que algunas personas no pueden aislarse. La mandataria aclaró que se trata de un ejercicio pedagógico y que los ciudadanos sí podrán sacar sus vehículos, siempre y cuando no tengan pico y placa.

