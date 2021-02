Bogotá terminó de aplicar las primeras dosis de la vacuna contra la Covid

En cuanto a las nuevas medidas, la alcaldesa afirmó que tras bajar el nivel de ocupación hospitalaria, y siempre y cuando se mantengan los protocolos de bioseguridad, se podrá levantar el pico y cédula, aunque seguirá el control de aforo en los diferentes establecimientos.

Asimismo, se ampliará una hora el horario de operación de los comercios del sector gastronómico, es decir, pasará de las 11:00 p.m. a las 12:00 a.m.

Las peluquerías también tendrán cambios. Ahora podrán operar desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. que cierran todos los establecimientos.

La mandataria, además, explicó que, con el fin de unificar horarios, los trabajadores de manufactura y construcción no podrán ingresar a laborar entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. “El resto del día pueden programar horarios. Esto es para evitar congestiones y aglomeraciones en el transporte y espacio público”, señaló.

Por último, la alcaldesa indicó que seguirá el retorno gradual y seguro de jardines, colegios y universidades, las cuales tienen restricción en el aforo de un 35 %.

“De manera que tenemos un poco más de flexibilidad. Los parques estarán funcionando, la ciclovía estará funcionando (…) para que disfrutemos nuevamente del espacio abierto y ventilado. Cuidémonos, Bogotá en conjunto puede evitar un tercer pico de la pandemia ”, concluyó diciendo López.