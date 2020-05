Bogotá ya no está en cuarentena: Claudia López ante reactivación de empresas

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que en la ciudad no habrá toque de queda ante el aumento de casos de COVID-19 y afirmó que se "puede decir que ya no hay cuarentena", tras el reinicio de actividades en aproximadamente 38 mil empresas de la ciudad.

Sin embargo, López insistió en el autocuidado ante el riesgo de la enfermedad y pidió a la ciudadanía de las más de diez zonas de cuidado especial por alerta naranja que no salgan de sus casas si no es necesario y que cumplan con las medidas restrictivas.

“Bogotá no está en toque de queda y claramente ya no está en cuarentena. Con dos millones y medio de personas en la calle no hay cuarentena. Insisto: lo más importante es que aprendamos nosotros a cuidarnos, dentro y fuera de casa”, dijo la alcaldesa.

“Lo que le estamos pidiendo a la gente es que, si puede, se quede en casa, si sale, que sea a lo estrictamente indispensable y salga siempre con su tapabocas, siempre a distancia, se lave las manos constantemente, sobretodo al volver de la calle si debieron salir”, explicó.

Noticia en desarrollo...