Bogotanos denuncian uso de pólvora en varios sectores tras noche de velitas

Ciudadanos de varias localidades de Bogotá denunciaron que en la noche de las velitas, el 7 de diciembre, y durante las primeras horas de este martes, fue usada pirotecnia por varias horas, a pesar de la restricciones impuestas por la alcaldía mayor para evitar quemados en la temporada decembrina.

Algunas personas incluso reportaron inconvenientes con la salud de personas con condiciones especiales por cuenta del ruido de la pólvora, así como situaciones de riesgo con animales afectados también durante la celebración en la noche del lunes.

“Yo tengo a mi mamá discapacitada y se tiene que tomar un medicamento para poder dormir y como sería la cantidad de totes que la gente explota, que no pudo descansar y es la hora en que todavía están tirando pólvora”, afirmó un ciudadano.

“Los vecinos, además, nos demostraron que para ellos el covid no existe y que no estamos en pandemia porque no había ni distanciamiento social, ni uso de tapabocas. Fue impresionante la cantidad de gente y de pólvora”, agregó otra persona que habita la capital.

Por su parte, otros ciudadanos confesaron que disfrutaron la pólvora e incluso la manipularon, pidiendo a la Alcaldía que no imponga más restricciones al respecto, bajo el argumento de que no consideran esos elementos como peligrosos para su integridad.

“Dejen de aburrir el diciembre. Yo estallé pólvora, la escuché, me gustó y quisiera que siempre fuera así. Voy a seguir estallando pólvora en diciembre”, expuso un hombre, ignorando los riesgos y peligros de ese tipo de objetos.

Hasta el momento no se conoce algún reporte, por parte de las autoridades de seguridad y de salud de la ciudad, sobre los resultados de la fiesta de conmemoración de la noche de las velitas en distintos sectores, pero se espera conocer cifras al respecto a lo largo del día.

Desde el Distrito habían prohibido, antes de que iniciar el mes, el uso de la pólvora e incluso no fue contratada para los espectáculos institucionales, ya que esos recursos fueron invertidos en el gremio del entretenimiento, afectado por la pandemia de covid-19 y sus cuarentenas.