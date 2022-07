De acuerdo con cifras entregadas por el Distrito, Bogotá alcanzó un total de 1.804.112 por casos positivos acumulados del Covid-19, con corte a 1 de julio.

Actualmente en la ciudad hay 7.179 casos activos del virus, evidenciando un aumento del 76 % en los casos notificados para el mes de junio.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud mantiene diferentes acciones de vigilancia en salud pública incluyendo la búsqueda activa, con la que actualmente se están realizando cerca de 7.000 pruebas PCR diarias en los diferentes puntos habilitados en Bogotá, adicionalmente se extiende la invitación a los ciudadanos para que mantengan y completen el esquema de vacunación.

Ante el aumento de casos por covid y la recomendación de que vuelva el uso del tapabocas, en diálogo con RCN Mundo, las opiniones entre los ciudadanos están divididas porque, aunque algunos están de acuerdo, otros afirman que eso depende de la autonomía de cada persona.

"Yo creo que el uso del tapabocas no es una medida de seguridad muy eficiente para combatir el coronavirus", "yo creo que si es necesario, porque hay mucha gente que no se cuida, que tienen muchas enfermedades y lo transmiten no solo a la familia de ellos, sino a los demás", "si está bien que se cubran como digamos en TransMilenio o en espacios cerrados que hay muchas personas que se relajan y ni se lo ponen, creo que eso también va en uno, es autocuidado", afirmaron los ciudadanos.

La Secretaría de Salud recuerda que, "es importante seguir realizando el lavado de manos con agua y jabón, disponer de alcohol glicerinado (mínimo al 60 %) para la higienización frecuente de manos; ventilar los espacios cerrados, evitar aglomeraciones (especialmente las personas que padezcan de comorbilidades) y, en caso de toser o estornudar, debe cubrirse la boca y la nariz".

Y agregaron que, ante cualquier síntoma respiratorio como congestión, dolor de garganta o de cabeza, fiebre mayor o igual a 38,5 grados centígrados, tos, malestar general, decaimiento o cansancio excesivo, debe realizar aislamiento por siete días, y si persisten los síntomas o ante la presencia de signos de alarma como dificultad para respirar, debe consultar al médico.