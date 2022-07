Bogotanos podrán saldar multas y comparendos con trabajo comunitario

Por medio de la estrategia de cultura ciudadana 'Juntos nos reconciliamos', la administración distrital busca que 304.794 personas reflexionen sobre sus comportamientos y aprendan a ser mejores ciudadanos, mientras realizan acciones a favor de la capital, efectuando actividades de trabajo comunitario por cada una de las infracciones que hayan cometido.

"Claro que todos nos podemos equivocar, pero en Bogotá queremos fortalecer la confianza de la gente. Es importante que la comunidad reflexione y nos ayude a construir una ciudad en donde primen la convivencia y la tolerancia, pero sin dejar de lado el resarcimiento de las faltas porque aquí a los infractores tan solo se les está cambiando una sanción económica por la enseñanza que siempre deja una sanción social", señaló Felipe Jiménez, secretario de Gobierno.

El funcionario además destacó que es muy importante tener en cuenta que no todas las infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana aplican para poder saldar las deudas con esta estrategia, solo se impone en cuatro casos puntuales: comparendos realizados durante la emergencia sanitaria por covid-19 como el no usar tapabocas, no respetar el distanciamiento físico o los horarios de cuarentena.

Lea aquí: Segunda línea del Metro de Bogotá será subterránea

En segundo lugar se encuentran los comparendos por el mal comportamiento en el transporte público de TransMilenio (salir por puertas no aptas, evadir el pago del pasaje, etc.), seguido de las sanciones por malos comportamientos en espacio público, y finalmente, aquellas personas que fueron multadas por no recoger las heces de sus mascotas en parques y otras zonas comunes.

Cabe destacar, que quienes tengan multas y no se presenten ante las inspecciones de policía ni se acojan a los programas comunitarios deberán pagar la sanción económica establecida y mientras sigan siendo morosos, no podrán ser nombrados o ascendidos en cargos públicos, firmar o renovar contratos con entidades del Estado, renovar u obtener registro mercantil en las cámaras de comercio, inscribirse en los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, realizar trámites en las oficinas de tránsito y transporte, entre otras restricciones.

Los interesados en acogerse a esta iniciativa, que serán aquellos que tengan multas entre agosto del 2017 y enero del 2022, podrán inscribirse desde julio y hasta noviembre de este año por medio de la página web de las secretarías de Gobierno y de Seguridad, o por medio de los SuperCADE y las casas de la justicia.

Lea además: Ofrecen recompensa de $10 millones por responsables de herir a menor de 7 años en Bogotá

Dentro de las actividades de trabajo comunitario que se pueden realizar se encuentran el embellecimiento y recuperación de espacios públicos, escuadrones de limpieza ciudadana, cuidado de zonas verdes con el Jardín Botánico, apoyar a la ciclovía y ser gestor de convivencia en Transmilenio.