Brutal robo en Tinder: Ladronas lo golpearon, drogaron y le quitaron los ahorros de su vida

Daniel Tobar estaba en un bar, al norte de Bogotá, con un amigo mexicano que le contó que tenía una amiga que conoció por Tinder y ella llegaría con dos amigas, sin imaginarse en lo fatídica que iba a terminar esa noche.

Lo último que la víctima recuerda es que estaba en una zona exclusiva de la localidad de Usaquén tomándose un mojito cubano, pero luego su mente se nubló, al parecer por los efectos de la droga, que le habrían suministrado en el alcohol que bebió.

Por lo anterior, el hermano de Tobar comenta que vio a su familiar bajarse de un taxi y entrar al apartamento de su madre, pero él no estaba en sus cinco sentidos, pues tenía materia fecal en todo su cuerpo por lo que se lo llevó de urgencias a la Clínica Reina Sofía, donde lo bañaron y le hicieron un proceso de desintoxicación.

El afectado indicó que se dedica a la música y por ende frecuenta los espacios de entretenimiento nocturno. Esa noche, Tobar recuerda que dejó lo que estaba tomando en la mesa, mientras iba al baño y no se percató que le pusieron ‘benzodiazepinas’, que lo hizo perder el conocimiento.

La víctima dice que a pesar de que en el momento no recordaba lo que pasaba, que fue el 9 de abril vio por cámaras de seguridad unos aparte de lo hicieron con él y esto le permitió recordar que se fueron los cinco para otro bar de donde resultaron con tres hombres que lo tenían aislado a él y a su amigo.

A él lo empezaron a golpear al límite que no podía caminar, pues según Tobar, los criminales le pegaron porque no les daba las claves de las tarjetas de crédito; incluso cercanos e Daniel le contaron que recibieron mensajes de su celular en los que le pedían plata prestada, pero ellos no accedieron porque se dieron cuenta de que así no escribía él.

Lo más lamentable del caso es que los delincuentes le desocuparon su cuenta de ahorros de toda la vida donde le sacaron 20 millones de pesos, lo que por poco le causa un paro cardiaco, de hecho, aún teme por su vida, porque la información que le robaron conduce a familiares y direcciones donde él vive.

Este hecho fue denunciado a las autoridades competentes, pero 20 días después n se han obtenido resultados que den con el paradero de estas personas.