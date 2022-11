¿Busca empleo? Abren más de 4.000 vacantes en Bogotá y ya puede aplicar

Este 2 de diciembre, en el centro comercial Visto se abrirá una nueva feria del empleo en Bogotá, para darle mayor visibilidad a los emprendedores y negocios pequeños en el sector de San Victorino, donde se abrirán alrededor de 4000 vacantes en la zona.

El evento está programado por funcionarios del centro comercial, por lo que se espera la llegada de decenas de personas a la Av. Caracas #9-48.

Algunos promotores del evento señalaron que se darán varias recompensar por participar "Parceros y princesas, camello sí hay, los esperamos, el tema es grande y están contratando de forma inmediata, no se lo pierdan cientos de oportunidades laborales, los esperamos es en Bogotá, es en el centro de la capital, es el centro comercial más grande y se distingue por las torres", manifestaron.

El encuentro ira desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde de este viernes, en la plazoleta principal del lugar, esta será la última feria del empleo en la ciudad.

Según los promotores de la feria de empleo se estará ayudando también al gremio de motociclistas que circulen por el lugar en el horario establecido, donde se hará la marcación gratuita de motocicletas, además de entregarle a los conductores varios detalles por participar en el encuentro.

Cabe recordar que en el sector de San Victorino empezará el operativo para proteger a los compradores del lugar, por parte de la policía de la ciudad.

La gerencia del centro comercial Visto advierte a la ciudadanía que estén alertas en esta época decembrina con el manejo del dinero; retirar pocas cantidades, no entregar claves por más cercana que sea la persona, no entregar documentos a funcionarios que no tengan completo registro de que si pertenece a la entidad y avisar a las autoridades cualquier imprevisto.