¿Busca trabajo en Bogotá? Ofertas laborales sin experiencia y buen sueldo

El panorama laboral en Colombia experimenta fluctuaciones notables, según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Según las estadísticas reveladas, el desempleo en el país mostró un ligero descenso del 0,3% en diciembre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior, situándose en el 10%.

Aunque la tasa de desempleo registra una disminución interanual, es relevante señalar que, al comparar los datos con el mes precedente, noviembre, se observa un aumento significativo. En noviembre, la tasa de desempleo se encontraba en el 9%, lo que significa que experimentó un incremento de 1 punto porcentual, alcanzando el 10% en diciembre.

Ante este panorama, Bogotá sigue siendo una de las ciudades con grandes oportunidades laborales y más cuando no se tiene experiencia.

Por eso, le contamos de algunas ofertas laborales a las que puede postularse:

Practicante como ingeniero electrónico en Tigo

Nivel de estudios: Profesional hasta Especialización/ Maestría

Ciudad de residencia: Medellín - Bogotá

Salario: $ 2.200.000

Requisitos:

Estudiantes de últimos semestres de Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Software, Telecomunicaciones, Mecatrónica, Informática, Sistemas, Industrial, Programación Estadística, Matemáticas, Economía, Física, Marketing Digital, Biomédica y Administración de Empresas con enfoque en analítica.

NO haber firmado un contrato de aprendizaje previo, excepto en la línea de formación de su pregrado. (Contar con el aval del SENA)

Encontrarse habilitado y haber cumplido los requisitos solicitados por su universidad para la realización de la práctica (Carta de Presentación). Esta carta es indispensable en el proceso de selección.

Aplique aquí

Interprete en Solvo en Bogotá

Nivel de estudios: Bachillerato completo hasta Profesional

Ciudad de residencia: Bello - Envigado - Girardota - Itagüí - La Estrella - Medellín - Bogotá

Salario: Salario a convenir

“No tendrás funciones de servicio al cliente ni tendrás que vender, tu única tarea es ser el intermediario entre dos personas que no hablan el mismo idioma, debes interpretar el mensaje que te den en Español y transmitirlo en Inglés de forma literal. Puede que el mensaje que debes transmitir te conmueva, ya que pueden ser llamadas de todo tipo, como llamadas médicas, legales, del 911, etc, por lo cual pedimos mantener la compostura ante situaciones emotivas (aunque están no son recurrentes) y continuar brindando el servicio de interpretación de la mejor manera posible”.

Aplique aquí

Automatizador en Celerix

Nivel de estudios: Técnico hasta Profesional

Ciudad de residencia: Remoto / híbrido en Medellín - Barranquilla - Bogotá - Cali

Salario: Salario a convenir

Responsabilidades:

Diseñar y crear modelos de bases de datos eficientes y escalables.

Desarrollar aplicaciones "in house" que mejoren la productividad y eficiencia de las empresas clientes.

Integrar las aplicaciones con los sistemas actuales para una transición y uso fluido.

Colaborar en la identificación de áreas de mejora y optimización de procesos.

Aplique aquí.

Traductor sin experiencia (inglés B2+)

Nivel de estudios: Bachillerato completo

Ciudad de residencia: Baranoa - Barranquilla - Soledad - Bogotá

Salario: Salario a convenir

Responsabilidades:

Actuar como intérprete entre una amplia gama de personas con diversas voces, acentos, ritmos de habla y personalidades.

Proporcionar a las partes traducciones claras y exactas.

Proporcionar interpretaciones de preguntas, respuestas, declaraciones, argumentos, explicaciones y otras formas de comunicación verbal.

Interpretación sin adiciones ni omisiones.

Realización de registros diarios de actividad y otra documentación.

Cumplir con la ética y las normas aplicables.

Honor por los códigos éticos para garantizar que la información sensible y confidencial permanezca segura y protegida

Consulte diccionarios, enciclopedias y compilaciones de terminología para mantenerse informado y actualizado con el significado de palabras y frases.

Aplique aquí.