¿Busca trabajo? Ofertarán más de 1.500 vacantes en Cundinamarca

La Agencia de Empleo Colsubsidio realizó la presentación oficial de la Agencia Móvil de Empleo, con el objetivo de conectar a un mayor número de personas con un trabajo formal, recorriendo diferentes municipios de Cundinamarca y sectores de la ciudad Bogotá para acceder a oportunidades laborales.

La Ruta será orientada para personas con discapacidad y así potenciar la generación de oportunidades en la Ciudad-Región. La jefe de servicios de empleo de Colsubsidio, Mari Carmen Acero, explicó cómo se llevaron las oportunidades laborales.

"No solo están disponibles las vacantes sino también una asesoría en cómo buscar empleo, en cómo organizar su hoja de vida, cómo prepararse para una entrevista, para que las personas puedan llegar muy potentes a estos procesos de selección. La agencia alrededor tiene cada mes 22 mil puestos de trabajo vacantes de tipo operativo y administrativo con escolaridad o no escolaridad", sostuvo la funcionaria.

Algunas personas manifestaron su expectativa ante las oportunidades, además de acercarse a los puestos de selección que está ubicado cerca al Outlet de las Américas.

Gloria Castañeda, quien estaba en búsqueda de trabajo en el área de administración, celebró estas iniciativas.

"Me están guiando con mi hoja de vida, veo que hay muchas ofertas de trabajo. Me gustaría encontrar en teletrabajo que es donde me he desempeñado, agradecería mucho la atención que me puedan prestar ya que me encuentro sin empleo en este momento", sostuvo la mujer.

Desde marzo de este año, se han atendido más de 90 personas con discapacidad y 73 ya han sido intermediadas laboralmente.

Las personas interesadas en conocer el cronograma de visitas de la Agencia Móvil pueden consultar la agenda en la página web de la agencia de empleo de Colsubsidio o visitar cualquiera de las sedes en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Suba, Kennedy, Soacha y Funza.