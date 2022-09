Buscan a hermano de periodista en Bogotá: salió de un banco y no regresó

Desde el pasado 14 de septiembre buscan en Bogotá a Yovanny Alexandro Castillo, hombre que, según videos que se han registrado, dejó su último rastro en un banco ubicado en el centro comercial Plaza Imperial, uno de los más conocidos de la localidad de Suba.

Según han registrado sus familiares y amigos cercanos, lo último que supieron de Castillo fue que salió de su negocio ubicado en el barrio, El Poa, para hacer una diligencia en una entidad bancaria del centro comercial y cerca de las 4:45 p.m. perdieron contacto con él.

De acuerdo con su hermana, la periodista Lux Alexi Castillo, el hombre dejó su celular porque no tenía batería, por lo que no pudieron comunicarse posteriormente con él. "Quería estar entre los primeros en ingresar al horario adicional del banco. No llevó su celular porque lo dejó cargando en su negocio, salió a pie. Sobre las 7 p. m. mi cuñada se angustió mucho", indicó la comunicadora.

Según descripción de sus familiares, el hombre de 51 años vistió por última vez una chaqueta de color gris, una camisa de color azul oscuro, un blue jean medio claro y unos zapatos de color blanco. A su vez, agregaron que Castillo tiene una estatura aproximada de 1.70 cm y cabello corto de color negro, características que resaltan para dar con su paradero.

De acuerdo con Noticias Caracol, el Gaula ya asumió el caso de Castillo para dar con su paradero e iniciar trabajos de investigación y búsqueda, pues aseguran que los familiares recibieron llamadas pidiendo dinero a cambio de información sobre el paradero del hombre.

Personas que tengan información o pistas sobre dónde pueda encontrarse Yovanny Castillo pueden comunicarse a los teléfonos 321 2023390, 312 4746462 y 310 6980701.