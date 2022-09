Angustiados, así están los familiares y amigos de Angélica Patricia Barrera, una mujer de 32 años que se encuentra desaparecida desde este lunes, 12 de septiembre, cuando tomó un taxi a la salida de su casa y desde entonces se desconoce su paradero.

La última vez que vieron a Angélica, fue sobre las 8:25 p.m. cuando salió de su casa en el barrio La Giralda en Fontibón, luego de pedir un taxi a través de una aplicación móvil. Mide 1.70, es rubia, tiene una argolla en la nariz y vestía un saco blanco, un pantalón de jean y tenis blancos.

El seguimiento al vehículo de transporte público corrobora que la mujer abordó en Fontibón y la trasladó cerca al Invías, donde trabajaba como contratista. Ahí se perdió el rastro.

David Monsalve, cuñado de Angélica, dijo que ella es ingeniera civil y “vive en una casa de familia; con su mamá, su hermana y su hija de 4 años de edad, pero el día de los hechos, salió sin informarle a nadie”, aparentemente por algo relacionado con su trabajo ya que “tiene una carga laboral grande”.

De igual manera, el familiar confirmó que ya se contactaron con la Policía, quien activó todos los protocolos con Gaula.

“Estamos contactando toda la red de amigos y de familiares. Hemos tratado de descartar y de ir a lugares que pueda frecuentar, pidiendo mucho para que regrese pronto”, añadió Monsalve.

Por otra parte, el familiar aseguró que Angélica actualmente no tiene pareja, aunque la familia no descarta que estuviera saliendo con alguien, pero no asocian su desaparición con ello.

Por último, Monsalve confirmó que este miércoles se acercaran a las oficinas de Medicina Legal para interponer el denuncio por desaparición.