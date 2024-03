Buscan a taxista que embistió a una adolescente que iba en su bicicleta en el occidente de Bogotá

Maryuri Cortés, madre de la menor, hizo un llamado a las autoridades para que el conductor del taxi responda por lo que hizo.

“Necesito la colaboración de las autoridades para encontrar a esta persona y que se haga responsable de sus actos. Sea culpa de mi hija, sea culpa de él, sea culpa de la oscuridad de la calle, él tenía que haber parado y haberla auxiliado”, dijo la madre.

Agregó que “mi hija iba en su bicicleta y ese taxista me la arrolló, emprendiendo la huida. Me dejó a mi niña botada, desangrándose. Gracias a Dios nos encontrábamos cerca y la logramos auxiliar, llamamos a la ambulancia y que hicieran todo lo necesario para que se me salvara mi hija”.

Andrea se encuentra en el hospital Simón Bolívar bajo cuidados médicos y en delicado estado de salud.

“Mi niña tiene trauma craneoencefálico severo, fractura de cadera, el golpe le fracturó el maxilofacial superior se le cayeron todos los dientes de la parte de arriba, la nariz también sufrió fractura, tiene el cerebro inflamado, sufrió un golpe en el pulmón derecho, y una herida abierta en la rodilla”, dijo la madre de la menor.

Este hecho quedó registrado en un video de una cámara del sector, y está siendo utilizado por las autoridades para poder dar con el paradero del responsable.

En las imágenes se observa como la adolescente iba en su bicicleta cuando de frente viene el vehículo y la embistió. La menor salió volando unos metros mientras que el conductor del taxi se fue sin detener el vehículo y auxiliarla.