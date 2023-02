Calles de Bogotá llenas de basura: SOS desde el Concejo de Bogotá

Según la dirigente política, Promoambiental Distrito informó que los kilómetros de vías y áreas públicas que estaba barriendo no le estaban siendo adecuadamente remunerados, razón por la cual dejaron de cumplir este servicio de forma adecuada.

“Por esta razón Promoambiental Distrito se acogió al Plan de Gestión Integral y solamente está barriendo los kilómetros allí señalados, con lo que muchas zonas de su Área de Servicio Exclusivo -ASE- no están siendo barridas, creando problemas de salubridad y desaseo. Hoy es evidente la suciedad generalizada en la ciudad, tanto que los mismos usuarios denuncian que no se cumplen las frecuencias de recolección y transporte, tampoco las de barrido y no hay acciones para contrarrestar el crecimiento y proliferación de estos puntos críticos”, asegura.

Adicionalmente señaló que la UAESP cometió un error de cálculo en la elaboración del Plan de Gestión Integral y eso en parte ha generado este problema de salubridad que se presenta en la capital del país.