Cámaras salvavidas: El listado de los puntos donde pueden sacarle fotomulta

Reducir los índices de siniestralidad en puntos críticos de la ciudad es el objetivo de la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad, es por eso que se instalaron 72 'Cámaras Salvavidas' que cubren 92 puntos de alta accidentalidad de la ciudad, herramienta que ha causado controversia en distintas ocasiones en los conductores.

Según la entidad, estas cámaras busca disminuir el número de lesiones y muertes causadas por siniestros viales.

Estas son las ubicaciones puntuales de dicho mecanismo:

Autonorte con Cl 100 sentido Norte Sur y Sur Norte

Autonorte X Cl 116 sentido Norte Sur y Sur Norte

Autonorte X Cl 127 sentido Norte Sur y Sur Norte

Autonorte X Cl 170 sentido Norte Sur y Sur Norte

Autonorte X Cl 183 sentido Norte Sur y Sur Norte

Autonorte X Cl 94 sentido Norte Sur y Sur Norte

Autopista Sur X Cl 59 Sur sentido Este Oeste y Oeste Este

Cra 7 x Cl 94 sentido Norte Sur y Sur Norte

AC 80 X Cra. 102 sentido Este Oeste y Oeste Este

AC 80 X Cra. 114 sentido Este Oeste

AK 10 A X C 19 sentido Sur Norte

Av Cl 61 Sur X Cra. 32 sentido Este Oeste y Oeste Este

Av. 1 de Mayo X Av. Boyacá sentido Norte Sur y Sur Norte

Av. Boyacá X Av. Suba sentido Norte Sur y Sur Norte

Av. Boyacá X Av.Americas sentido Norte Sur

Av. Boyacá X AC 26 sentido Sur Norte

Av. Boyacá X Cl 169 B sentido Sur Norte

Av. Boyacá X Cl 53 sentido Sur Norte

Av. Boyacá X Cl 63 sentido Norte Sur

Av. Boyacá X Autopista Sur sentido Norte Sur y Sur Norte

Av. Boyacá X Cl 169 B sentido Norte Sur

Av. Boyacá X Cl 53 sentido Norte Sur

Av. Boyacá X Cl 63 sentido Norte Sur

Av. Boyacá X AC 26 sentido Norte Sur

Av. Boyacá X Av. Suba sentido Norte Sur

Av. Boyacá X Av.Americas sentido Sur Norte

Av. Caracas X Cl. 60 sentido Norte Sur y Sur Norte

Av. Ciudad de Cali X AC 80 sentido Norte Sur y Sur Norte

Av. Ciudad de Cali X Av. Centenario sentido Norte Sur y Sur Norte

Av. Ciudad de Cali X Av. Villavicencio sentido Norte Sur y Sur Norte

Av. Ciudad de Cali X Cl 53 Sur sentido Norte Sur

Av. Cra. 68 Av.Americas sentido Norte Sur y Sur Norte

Av. Cra. 68 con AC 80

Av. Suba X Av. Ciudad de Cali sentido Norte Sur y Sur Norte

Av.Americas X Cra. 70 B sentido Este Oeste y Oeste Este

Cl 116 X KR 9 sentido Norte Sur y Sur Norte

Cl 59 Sur X Cra. 78F sentido Este Oeste y Oeste Este

Cl 63 Sur Cra. 98 A

NQS X AC 72 sentido Norte Sur

NQS X Av.Americas sentido Norte Sur y Sur Norte

NQS X Cl 59 sentido Norte Sur y Sur Norte

Rotonda Banderas X Cl 5C TV 78 C sentido Este Oeste y Oeste Este

Av. 1 de Mayo X Cl 45 Sur sentido Norte Sur y Sur Norte

Av. Ciudad de Cali X Cl 133 A sentido Norte Sur y Sur Norte

Cl 11 Sur X Cra. 10 sentido Norte Sur y Sur Norte

Cl 139 con TV 136

Cra. 33 X Cl 41 Sur sentido Norte Sur y Sur Norte

Infracciones que captura el sistema

No reducir la velocidad en zonas escolares

Exceder la velocidad máxima permitida

Circular durante la medida de restricción de Pico y Placa

No detenerse ante la luz roja del semáforo

Conducir con el Soat vencido

No tener la revisión tecnicomecánica