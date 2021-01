Cambiar tapabocas de tela por quirúrgicos, la nueva petición de la Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con el Secretario, esta recomendación se da porque estudios, tanto de la Secretaría de Salud como de expertos internaciones, sugieren insistir con el uso de tapabocas quirúrgicos o N95 porque se tiene la certeza de su eficacia para ayudar a evitar el contagio de coronavirus.

“Esto quiere decir que los tapabocas de telas más artesanales en este periodo deben ser descartados y ser priorizados tapabocas quirúrgicos convencionales, que se consiguen en el mercado a muy buen precio”, dijo Gómez.

Es importante recordar que los tapabocas de tela en Bogotá y el resto de Colombia, en su momento, sirvieron para suplir el desabastecimiento que se dio una vez llegado el covid-19 al país. Por esta razón, el Secretario garantizó que en esta oportunidad hay suficiente suministro de esta herramienta, “que se consigue a precios muy cómodos”.

“Les solicitamos especialmente a todos los hogares hacer un esfuerzo y comprar tapabocas quirúrgicos”, reiteró.

El Distrito, además, pidió a las personas mayores de 60 años continuar con el aislamiento selectivo, al menos, mientras se supera la alerta roja por la alta ocupación de las UCI, que a la fecha es del 92 %.

Cambian las restricciones en Bogotá

Junto a las anteriores recomendaciones, Luis Ernesto Gómez anunció que el próximo fin de semana ya no aplicará la cuarentena total en la ciudad y que el toque de queda nocturno tendrá cambios en su horario: no va desde las 8:00 p.m., sino que desde el viernes 29 de enero la medida iniciará a las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Asimismo, no continuará la cuarentena por localidades, ahora pasará a ser por UPZ.

El pico y cédula sí se mantendrá.