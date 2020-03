Camioneros y Esmad se enfrentan por bloqueos en el sur de Bogotá

Luis Peralta, otro de ellos, agregó que “nosotros estamos pidiendo nuestro derecho al trabajo, es todo. Si van a sacarnos entonces que nos den garantías, que nos ayuden porque nosotros no tenemos la capacidad para cambiar los vehículos, además también hay otros potencializados de ven viejos por fuera pero no contaminan”.

Tras la manifestación, la fuerza disponible intervino. Sin embargo, minutos después también lo hizo el Escuadrón Móvil Antidisturbios. En medio de los disturbios varías personas resultaron heridas, una de ellas un transportador que se encontraba manifestando.

“Vea como tengo la cabeza, un policía me pegó con un bolillo. Tengo una herida y no paro de sangrar, no me parece justo nosotros solo estábamos protestando pacíficamente sin agredir a nadie”, dijo el afectado.