Campaña 'No sea mugre con Bogotá' busca generar conciencia sobre disposición de residuos

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) lanzó la campaña denominada ‘No sea mugre con Bogotá’, con el objetivo de generar conciencia ciudadana frente al manejo de los residuos.

En entrevista con RCN Mundo, la directora de la Uaesp, Luz Amanda Camacho, señaló que la iniciativa busca cuidar la ciudad y agregó que una de las formas de conservarla es mantenerla limpia.

“La campaña 'No sea mugre con Bogotá' trata de liderar con el ejemplo. ¿Por qué no soy mugre con Bogotá? Porque yo separo, yo reciclo, yo saco los residuos a la hora que es, no los dejo tirados en las calles, no saco los escombros de un arreglo en mi casa a la calle, sino que efectivamente soy responsable de mis residuos", dijo.

Camacho explicó que "creemos firmemente que si los que lo hacemos bien (manejo de residuos) le decimos al otro: no sea mugre con Bogotá, estamos generando conciencia y un acompañamiento. No somos agresivos, no somos regañones, pero sí queremos dejar un mensaje”.

Reconoció que los ciudadanos en medio de la pandemia fueron muy juiciosos. “Respetamos y reconocimos el trabajo de los recolectores de residuos, pero hoy en día se nos olvidó y es que aunque algunos usuarios en los hogares somos un poco desordenados, acá la situación que más nos preocupa es lo que sucede en los llamados puntos críticos, que son sitios de arrojo clandestino y especialmente de escombros".

En ese sentido, añadió que "lo que haga una persona allí es una invitación a que otro ciudadano haga lo mismo. Si alguien pone un colchón por ejemplo, otras personas van y dejan bolsas, tenis y hasta mesas”.