Cancelan las subidas al alto de Patios y El Verjón para los ciclistas

El Instituto de Recreación y Turismo (IDRD) anunció el cierre de las subidas de los ciclistas al alto de Patios y El Verjón.

En contexto: Tenga en cuenta las condiciones para subir en bicicleta al alto de Patios en Bogotá

La decisión se tomó debido al gran número de ciclistas que se presentaron este domingo en estos dos puntos afectando los protocolos establecidos para evitar la propagación del coronavirus.

Hoy al Verjón y a Patios subieron, entre 6 am y 10 am, en promedio más de 7000 ciclistas en cada corredor. Más del 80% de los ciclistas, o no usan tapabocas, o lo usan mal, y en general nadie mantiene distancia necesaria.



Recordemos que en casa nos esperan nuestras familias. pic.twitter.com/K7seDzQ4UJ