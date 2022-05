Capturan a dos mujeres que usaban escopolamina para robar a sus víctimas en Kennedy

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de dos mujeres que habrían usado sustancias como la escopolamina para robar a dos hombres jóvenes en la localidad de Kennedy.

El comandante de Policía de Bogotá, general Eliecer Camacho, señaló que, “según lo manifestado por la dueña de una vivienda dos de sus inquilinos se encontraban compartiendo en un lugar cercano, llegan a la casa en compañía de dos mujeres, después estas tratan de salir solas con unas maletas, posterior a esto, ella no las deja salir y se comunica al cuadrante".

“Ellos llegan e ingresan a la habitación donde se encuentran a uno de los jóvenes quién estaba convulsionando de inmediato solicitan una ambulancia, y se trasladan para el centro asistencial, después se verifica lo que estas mujeres llevaban en las maletas se encuentran elementos pertenecientes a las víctimas de inmediato se procede a la captura”, relató el oficial.

De igual manera, sostuvo que “estas personas se encontraban en estado de indefensión, una de ellas inclusive unidades médicas tuvieron que suministrarle suero para recuperarla porque estaba convulsionado, hoy están estables, pero es grave porque muchas veces han muerto por el excesivo suministro esta sustancia”.

Cabe destacar, que estas personas tienen antecedentes, ya que es la tercera vez que son capturadas por estos delitos, por ello, el general señaló que “será un agravante para poderlas dejar tras la rejas porque si son un peligro para la sociedad”.

Finalmente, el comandante Camacho recomendó a los ciudadanos no dejar bebidas en lugares donde estén expuestas a personas extrañas, no compartir con personas desconocidas y más cuando están en estado de alicoramiento y, además, en vía pública no tomar vehículos que no estén debidamente identificados.