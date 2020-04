Capturan a dos personas por agresión al médico Iván Santos en Bogotá

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, confirmó que dos personas fueron capturadas por la agresión que sufrió el reconocido cirujano plástico Iván Santos en la mañana de este jueves en la localidad de Usaquén (en el norte de la capital colombiana), mientras un grupo de personas bloqueaban las vías de ese sector de la ciudad.

El funcionario aseguró que gracias al trabajo de las autoridades se logró recuperar la movilidad en la zona y uno de los capturados está sindicado por haber agredido al médico y a su esposa, cuando se transportaban en su vehículo particular.

"Estuve con el médico Iván Santos y él me relató que en la 174 con carrera séptima, un grupo de personas que habían bloqueado la vía terminaron agrediéndolo, cuando él intentaba pasar hacia su consultorio con su esposa", relató Acero.

El funcionario agregó que "frente a esta situación, estuvimos precisamente con la Policía trabajando allí en el sector y se recuperó no solamente la movilidad, sino que hubo dos personas detenidas y una de ellas está sindicada de la agresión que le hizo a este médico y a su esposa", agregó.

El médico denunció en un video que fue golpeado por parte de personas que bloqueaban las vías, a pesar de que argumentó que necesitaba pasar para ir a atender pacientes en medio de la cuarentena de la COVID-19.

Según dice Santos en el video, las personas estaban bloqueando el paso en la localidad de Usaquén y tras decirles que era profesional de la salud y que necesitaba ir a su trabajo, fue golpeado con objetos contundentes y su camioneta también.

"Hay unas personas que están haciendo un bloqueo. Me bajé a decirles que soy médico, que tengo que pasar, me cogieron por lo menos ocho personas a golpes. Me pegaron con palos, me tocó defenderme; cogieron mi camioneta, en la que iba mi esposa manejando, y la cogieron a palo", dijo.

"La rompieron con piedras. Estoy en un carro blindado, pero los tipos rompieron los vidrios del carro, cogieron a palo todo. Llevamos por lo menos 40 minutos pidiendo apoyo. Había un solo agente de la Policía y ya señalamos quiénes son", añadió el médico.

Santos agregó que "estamos totalmente dispuestos a denunciar quienes son. Estas personas están violando totalmente la ley. Nos vinieron después a amedrentar. Yo he sido golpeado, llevo por lo menos 30 minutos y no he podido poner un denuncio".