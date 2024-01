Carlos Fernando Galán está contemplando declarar calamidad pública

Galán pide a la comunidad evitar acercarse a las zonas de incendios

Por otra parte, el alcalde de Bogotá agradeció a los ciudadanos de la capital por querer ayudar, sin embargo, le pide a la comunidad eviten acercarse a las zonas donde hay incendios activos.

Aseguró que las emergencias forestales deben ser atendidas únicamente por miembros de organismos de socorro y autoridades que están capacitados y cuentan con los elementos idóneos.

"Gracias a Cony y a todos los interesados en ayudar a proteger nuestros cerros y apoyar a nuestros héroes. Por favor, eviten acercarse a las zonas donde hay incendios activos: las emergencias forestales deben ser atendidas únicamente por miembros de organismos de socorro y autoridades que están capacitados y cuentan con los elementos idóneos. Cuidémonos entre todos", escribió Galán.

Agregó también que "los helicópteros apoyaron las labores desde el aire durante todo el día, pero no pueden hacerlo en la noche. Mañana a primera hora volverán a apoyarnos con descargas aéreas. Pero los trabajos no se detienen y seguirán de manera manual durante toda la noche. No vamos a descansar hasta controlar y extinguir los incendios en Bogotá".