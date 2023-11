Carlos Fernando Galán realizaría drástico cambio en el pico y placa de Bogotá: hay varios beneficios

Mejorar la movilidad en Bogotá es uno de los principales retos que tendrá que afrontar el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, durante su mandato 2024-2027.

Y es que, durante su campaña política en las Elecciones Territoriales 2023, cientos de capitalinos se mostraron preocupados por los constantes trancones que hay en la ciudad a cuenta de las obras de Transmilenio y el Metro.

En esa línea, el alcalde electo de Bogotá, mediante una rueda de prensa efectuada en el marco del Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena, manifestó que se encuentra estudiando la posibilidad de modificar el pico y placa, sobre todo en horas picos.

De acuerdo con Galán, se evalúa que el pico y placa en Bogotá no aplique durante todo el día, como actualmente se ejerce (5: 00 a.m. — 9:00 p.m.) si no, por el contrario, solo rija en las horas de mayor congestión vehicular.

"Bogotá está y va a estar cada vez más en obra. Eso requiere de un plan de manejo de tráfico no limitado en la obra y alrededor de la obra, sino en toda la ciudad, y eso contempla una revisión del pico y placa” fueron alguna de las palabras del alcalde electo.

Adicionalmente, argumentó que el pico y placa en la ciudad, más allá de impactar la movilidad, también tiene un efecto económico en las obras públicas. Por ello, se buscará un equilibrio entre ambos factores para beneficio de los bogotanos.

“Vamos a buscar la fórmula que nos permita ser lo más eficientes en herramientas para de enfrentar la problemática de movilidad y el reto económico de este proceso” concluyó Carlos Fernando Galán.