Carros eléctricos: ¿Dónde están los puntos de recargas en Bogotá?

Muchas más personas están interesadas en comprar carros eléctricos que se lanzan al mercado, pero es complicado conseguir puntos de carga en las ciudades de Colombia, especialmente, porque aún no existe una red masiva de estaciones de carga, como sí sucede con las bombas de gasolina.

Por esta razón, la empresa Evsy entregó una radiografía de las zonas de la capital del país con mayor concentración de puntos de carga públicos.

Con esta información se busca que los usuarios de carros eléctricos identifiquen los sectores a los que deben acudir cuando los niveles de energía en la batería empiezan a alcanzar mínimos.

Le puede interesar: Carros eléctricos, la apuesta de Colombia y su compromiso con el medio ambiente

“Pese a no ser una red suficiente, Bogotá ha empezado a consolidarse como un referente latinoamericano en electromovilidad. El hecho de que ya estemos hablando de clústeres de carga pública, no es un dato menor ni debe darse por sentado. Muchas otras capitales de la región no cuentan aún con este tipo de oferta, ni están cerca de tenerla, sencillamente porque no tienen todavía una demanda consolidada”, señaló Pablo Maturana, CEO y cofundador de Evsy.

Puntos de recargas en Bogotá

Existen 4 clústeres definidos, dentro de los cuales están las 5 áreas con más cantidad de terminales. Estos clústeres son: (1) Usaquén-Unicentro, con 25 cargadores públicos; (2) Ciudad Salitre, con 18 cargadores públicos; (3) Chicó-Chapinero, con 14 puntos; y (4) La Floresta, con 9 terminales.

Lea también: Carros eléctricos en Colombia: ¿cuáles son más baratos y qué beneficios tienen?

Las 5 zonas con más oferta son: (1) Unicentro, con 9 estaciones y 3 puntos adicionales solo para taxis, en donde también está el único cargador rápido disponible dentro de la ciudad; (2) Usaquén, que sumados a los de Unicentro completan 25 en toda la zona, más que todo en supermercados, centros comerciales y concesionarios; (3) Ciudad Salitre, que reúne 18 terminales en un perímetro muy reducido; (4) la ‘Zona T’ y Chapinero, con 14 cargadores, principalmente, en los centros comerciales de la zona; y (5) La Floresta, con 9 puntos, en los alrededores del Centro Comercial Cafam Floresta.