"Casi nos tumba las casas": habitantes tras rompimiento de un tubo en Ciudad Bolívar

Sigue el drama de 35 familias en el barrio Brisas del Volador en la localidad de Ciudad Bolívar, que salieron damnificadas luego de la ruptura de un tubo madre del acueducto de Bogotá, que generó una avalancha en el sector.

Varias viviendas salieron afectadas en sus enseres, inundadas, colchones mojados y varios muros están a punto de derrumbarse.

Lea más: Se pudo, se puede”, Claudia López sobre retorno exitoso de los hinchas al Campín

Bertha Romero, habitante del sector, afirmó que sintió miedo en el momento de la emergencia y que mucha gente corría para poder salvaguardar a los niños y adultos mayores.

"Mi hijo con otro muchacho salieron auxiliar a la señora de la casa de abajo y sacaron a un niño pequeño para mi casa, porque la mamá no estaba. Mi hijo los alojó ahí toda la noche y así nos auxiliamos todos; fue terrible todo lo que pasó", aseguró Romero.

Otro habitante del sector denunció que esta emergencia no es la primera vez que pasa en el barrio, por lo que esperan una solución definitiva de las entidades distritales. "Esta situación ya la hemos tenido hace varios meses y ese tubo se rompe, vienen y lo arreglan y vuelve y se explota. Pero esta vez fue más grave y casi nos tumba la casa y otras casas más abajo", señaló Isidro Pérez, otro de los habitantes del sector.

La gran mayoría de calles de este sector están sin pavimentar. Según los habitantes, en época de invierno la situación es más difícil y todo se convierte en un barrial.

Lea también: Consorcio 'CCC Ituango' afirma que cumplió requisitos suministrados por EPM

La presidenta de la Junta de Acción Comunal del este sector le pidió al distrito mayor presencia social y obras de intervención para el barrio. "Mire las carreteras, mire el barrio, no tenemos transporte, las vías están dañadas, no tenemos alcantarillado y podemos tener gas natural. El Idiger solo nos dice que estamos en un barrio de alto riesgo y el resto de las entidades solo nos dice que el barrio no está legalizado, entonces no sabemos en que estamos nosotros", aseguró la líder social.

Todos los habitantes del barrio Brisas del Volador solo esperan un acompañamiento permanente de las autoridades competentes y esperan que esta emergencia no se vuelva a presentar.