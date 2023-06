En una entrevista a Noticias RCN el taxista Carlos Díaz, que fue vinculado al proceso para determinar la responsabilidad en el accidente del cantante Freddy Burbano ocurrido en la noche del 9 de julio de 2022 y en el que murió Karen Molina, dio a conocer varios detalles de los hechos que hasta el momento no se conocían.

Deysi Luna Camelo, madre de la joven que lamentablemente resultó muerta en el siniestro, relató que pese a la angustia que le generaba que su hija fuera a trabajar esa noche, el encargado de llevarla era Carlos Díaz, un conductor en el que confiaban.

“Carlos Díaz siempre era el que hacía los viajes. Del bar los traía. Él era como el taxista elegido para traerlos en la noche, él iba y los recogía y los traía. Él mismo los dejó en el Restrepo y venía para acá”, indicó Daysi Luna.

El taxista involucrado en el accidente regresó al lugar del accidente casi un año después, y por primera vez habló para un medio de comunicación sobre lo que pasó esa fatídica noche.

“Lo recogí en compañía de Karen, que la compañera de trabajo de él. La hora de buscarlos era a las 3:00 de la mañana. Yo recuerdo, que ese día fue full activo. Yo venía pendiente, y cogí la 45".

Aunque Díaz tomó la ruta que acostumbraba a tomar siempre, recordó que iba pasando por el semáforo cuando el vehículo de Freddy Burbano lo embistió.

Lo que el conductor del taxi describe, está respaldado por un único video de un cámara de seguridad, que se convirtió en la prueba reina de la Fiscalía sobre este caso.

En la grabación, se puede ver que por la calle 13 bajaba un vehículo con exceso de velocidad y en la intersección se produce el impacto. El golpe es tan fuerte que el carro del artista se elevó y chocó con un muro 20 metros más adelante.

"Yo recuerdo que como que volé como metido en una nube y de pronto caigo en cuenta de que es eso. Yo me bajo a asistir a mis pasajeros y en seguida enfoqué al causante de la tragedia. El hombre estaba recostado ahí en la cabrilla, no reaccionaba, empezó a reaccionar cuando yo empecé a fotografiarlo. Luego salió el compañero del conductor, y sí en seguida llegó la Policía, no se demoraron mucho”, contó el taxista.

Por su parte, el cantante Freddy Burbano relató cómo fue su reacción luego del fatal accidente.

"Me bajé del carro y dije yo estoy bien. Obviamente sangrando mucho. Se acerca alguien y me dice que murió alguien en el choque y yo no creía, en qué momento, son cosas que uno no cree".

Tras el violento choque el cuerpo de la joven, de 21 años de edad, salió despedido violentamente del taxi.

¿Por qué el taxista Carlos Díaz fue vinculado al caso?

El ente investigador vinculó al proceso al taxista Carlos Díaz, por un detalle que aparece en el video de cámaras de seguridad, en donde se puede observa que el semáforo de la Calle 13, por donde conducía el cantante estaba en verde. Segundos después del impacto cambió a rojo.

Hoy en día, el artista de Puerto Guzmán (Putumayo), reconoció que el día de los hechos sí consumió licor, ya que el examen que le fue practicado en Medicina Legal concluyó que tenía “grado 3 de embriaguez alcohólica”.

“Primera vez que salgo en cámaras después de ese día, y obviamente hay gente que juzga, pero realmente no sabe lo que se lleva por dentro. Son aprendizajes, esto fue una lección bastante fuerte. Eso fracturó mi carrera, a Freddy Burbano como persona porque yo ya no salgo a la calle como lo hacía antes, porque hay temor por las cosas que me escriben”.

Cabe recordar que actualmente, los dos conductores están libertad y vinculados a un proceso judicial que podría incluso llevarlos a la cárcel, mientras que los familiares de Karen Molina aún no superan su pérdida.

"Yo no fui el malo 100 %, por eso pido con mucho respeto a todas las personas que me han juzgado en este mal momento. A todos nos puede pasar es un accidente, yo no salí a matar a nadie”, concluyó Freddy Burbano.

