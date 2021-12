Avanzan las investigaciones para esclarecer el crimen del estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández, quieres fueron hallados al interior de su vivienda con heridas de arma blanca, el pasado 22 de noviembre.

Con el paso de los días, se conocen más detalles de este caso que conmocionó al país. Justamente, Noticias RCN dio a conocer el último chat que supuestamente escribió Leal a uno de sus trabajadores.

Le puede interesar: Es falso que las cuentas de Mauricio Leal estén llenas de dinero: abogada de la familia

Karen Ruiz, directora de marketing de la peluquería del famoso estilista, se refirió a ese mensaje de WhatsApp. Dijo que el día que encontraron los cuerpos, ella lo llamó insistentemente y le colgaban el teléfono.

Además, aseguró que la forma de escribir de su jefe, era diferente a la que escribieron en el mensaje. Incluso indicó que era ella quien le redactaba los mensajes.

“Él escribía voy con B larga, siempre, y casualmente ese día puso la puntuación bien. Son cosas que uno va a notar después, cuando yo leí el mensaje dije, esto no lo escribió él", dijo la joven.

Lea también: Muerte de mamá de Mauricio Leal fue violenta: fiscal Barbosa

“No se me hizo raro lo de que no llevaran a la muchacha. Se me hizo raro que dijera que iba a dormir porque si él sabía que tenía un compromiso muy importante”, añadió la mujer al noticiero.

El testimonio de la trabajadora de Leal es determinante para avanzar en la investigación por el doble homicidio.