Caso Van der Hammen: La CAR niega que se afecten zonas consideradas con sensibilidad ambiental

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) salió a aclarar las dudas sobre la extracción aprobada en la Reserva Van der Hammen, algo que ha despertado la polémica entre los ambientalistas.

Precisamente, la ministra de Ambiente Susana Muhamad, señaló en la tarde de ayer que se debió realizar un debate ambiental para conocer los alcances de la intervención y los estudios que se realizaron para tomar esta decisión.

Ante esto, la CAR señaló que no se realizará una audiencia pública, ya que "se trata de un trámite especial que no cuenta con instrumento ambiental, la Ley no contempla dicha diligencia como sí se requiere dentro del proceso de licenciamiento, momento en el cual se hará".

“Además, dentro del trámite se reconocieron terceros intervinientes, se atendieron las peticiones de la ciudadanía y se permitió la consulta pública del expediente de manera digital durante todo el proceso”, dijo el director de la Corporación, Luis Fernando Sanabria Martínez.

La entidad explicó que por ley, cuando un proyecto requiere licencia ambiental, esta no se puede otorgar hasta tanto no se proceda con la sustracción del área. En consecuencia, hasta el momento solo se dio cumplimiento a uno de los requisitos establecidos dentro del licenciamiento ambiental, proceso que continúa en trámite en la CAR.

La entidad señaló que una vez se cumplan los requisitos de Ley, la CAR definirá si al proyecto es viable otorgarle Licencia Ambiental, que es el documento que sí permitirá la construcción de la prolongación de la Avenida Boyacá.

En esta Licencia, que se expide mediante resolución, se establecen las medidas de compensación, mitigación y prevención por la ejecución del proyecto.

La CAR explicó que, para la construcción de la Prolongación de la Avenida Boyacá el peticionario deberá realizar dos compensaciones: una por la sustracción del área de la reserva y otra por los impactos en la ejecución del proyecto, además de las medidas y actividades que la CAR le imponga dentro de la Licencia Ambiental.

“Son 21 hectáreas que se contempla sustraer y la compensación se hará en 62 hectáreas. Ese plan deberá ser aprobado por la CAR y debe incluir un proceso de mantenimiento y verificación de modo que podamos garantizar que se cumplan todas las condiciones ambientales tanto en la sustracción como en la licencia”, dijo el director general de la CAR

En el evento de que la CAR no otorgue la Licencia Ambiental al proyecto de prolongación de la Avenida Boyacá, la sustracción aprobada inicialmente será anulada, quedando nuevamente en su estado original.