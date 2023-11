CCB busca aumentar las inversiones de España en Colombia

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), le apuestan a nuevos espacios de inversión con empresarios españoles. Este lunes delegados de la CCB se reunieron con empresarios españoles del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), para establecer “confianza y estabilidad” y de esa forma incrementar las líneas de inversión en Colombia.

Durante este encuentro, Ovidio Claros, presidente de la Cámara Comercio de Bogotá, indicó que tras las reformas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro la “puerta sigue abierta” a unos acuerdos comerciales que cuentan con “oportunidades latentes” en sectores como las energías limpias y el turismo, contemplados al interior del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2023-2026.

Añadió que el marco jurídico establecido en este plan, genera “mucha tranquilidad” en la captación de inversiones de un país que ofrece un “filón de negocios” para el tejido empresarial en industrias como la ferroviaria. “Tenemos muchas ganas de seguir estrechando lazos con España”, aseguró Claros.

El presidente de la CCB invitó a los empresarios a “revisar conjuntamente” el PND, aseguró que el Gobierno nacional está haciendo “la lectura adecuada” para que las inversiones de los próximos tres años “lleguen para quedarse” en el desarrollo de energías limpias como el hidrógeno verde, cuyo desarrollo está llamado a ser un “vector de futuro” para la movilidad de Bogotá.

Lea también: Portales web para la venta de carros anuncian que se van de Colombia

Justamente, el Plan de Acción Climática de Bogotá busca reducir un 15 % las emisiones en el año 2024, también se espera implementar la segunda flota eléctrica de autobuses más grande del mundo después de China, con un total de 1.485 vehículos cero emisiones.

Cabe resaltar que España es el segundo socio comercial para el país latinoamericano después de Estados Unidos aunque sería el “primer aliado” si se obviara la inversión en petróleo del país norteamericano, puntualizó el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila.

“La confianza de inversión de los empresarios españoles que no han estado en Colombia es muy grande”, tanto de las grandes compañías como de aquellas “pymes y minipymes” que buscan abrir sus negocios "al otro lado del Atlántico”, indicó el embajador.

En términos de la actividad turística de Colombia, María Isabella Muñoz, directora ejecutiva de la agencia de promoción de inversión Invest in Bogotá, resaltó que la capital colombiana es uno de los destinos de turismo corporativo de Latinoamérica, con la celebración de más noventa eventos desde noviembre de 2022.

Le puede interesar: Gobierno abrió vacantes para jóvenes y piden poca experiencia: así puede aplicar

Desde el sector privado, los socios de CEAPI coincidieron en que existe en la actualidad un creciente interés “como hacía mucho tiempo que no se veía” en la realización de acuerdos comerciales en Colombia, que acogerá el VII Congreso Iberoamericano CEAPI del 17 al 19 de junio de 2024 en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias.

La CEAPI es un organismo conformado por 250 presidentes de las mayores empresas iberoamericanas que buscan fortalecer la red de relaciones y promover las oportunidades del tejido empresarial de la región.