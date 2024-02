Celebración de San Valentín: bares en Bogotá ofrecerán promociones este fin de semana

Este fin de semana se anticipa que una gran cantidad de colombianos celebren San Valentín en establecimientos nocturnos.

Por esa razón, el gremio de los bares ha organizado una variedad de eventos especiales que incluyen conciertos en vivo, brunch románticos y promociones en discotecas.

En diálogo con RCN Radio, Camilo Ospina, presidente de Asobares destacó la importancia de esta fecha en el sector de licores, bares y clubes nocturnos.

"Este San Valentín ha tomado mucha más fuerza en regiones como el Eje Cafetero, donde se ha evidenciado un incremento del 60% en la demanda”, dijo.

En otras ciudades como Neiva y Boyacá se espera un aumento del 20% en la demanda, mientras que en Antioquia el incremento se sitúa en el 15%. Sin embargo, es en la capital donde la oferta es más amplia y diversa.

“Para el caso de Bogotá, se espera un incremento del 20% en establecimientos como los gastrobares, que ofrecen una combinación de gastronomía y entretenimiento en vivo”, añadió.

Ospina mencionó que en términos de ocupación, será muy similar a lo de cualquier fin de semana, aunque “se espera un aumento en el consumo de platos especiales y licores exclusivos para la ocasión”.

El líder gremial señaló que Bogotá cuenta con alrededor de 800 establecimientos afiliados a Asobares, la mayoría de los cuales ofrecerán promociones especiales para San Valentín.

“Al menos el 80% de las discotecas estarán abiertas durante el fin de semana de San Valentín en Bogotá, con una oferta variada de música y promociones especiales”, dijo.

En cuanto a la compra de licor, Asobares recomienda adquirirlo en establecimientos reconocidos y verificar que esté correctamente sellado y etiquetado.

“Pida que se destape la botella en su mesa, revise que tenga el capuchón, que no tenga ningún tipo de partícula al interior del líquido y que, por supuesto, la parte de la etiqueta no se quite fácilmente”, destacó.

Finalmente, Camilo Ospina instó a los ciudadanos a planificar su regreso a casa de manera segura, utilizando servicios de conductor elegido o reservando con su seguro de automóvil.