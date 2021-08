Centro Comercial Andino rinde homenaje a Pedro Gómez, su constructor

El empresario y constructor Pedro Gomez Barrero fue homenajeado por el Centro Comercial Andino, al cumplir los 28 años de apertura de este lugar del norte de la ciudad, que ayudó a cambiar la forma del comercio en Bogotá.

Tambi+en puede leer. Congreso aprobó en primer debate la reforma tributaria

En este homenaje a Pedro Gomez Barrero participaron varios empresarios de la construcción, de la banca, del comercio en general y expresaron lo que significaba su trayectoria.

La presidenta de Camacol Sandra Forero dijo que "ningún homenaje a Pedro Gómez sobra, una persona visionaria , emprendedor, que supo leer las necesidades de la sociedad, que supo responder a esas necesidades y cualquier reconocimiento que se le haga, es más que justo".

Por su parte, el empresario Mario Hernández dijo que al señor Pedro no le importó quedarse con la renta de los centros, sino que los vendió a muy buen precio y gracias a él los centros comerciales despegaron en el país, yo recuerdo el comercio en la carrera 15, y cuando salió Unicentro, los comerciantes no creíamos en ese proyecto.



Otro empresario que participó en el homenaje a Gómez fue Jean Claude Bessudo quien aseguró que "el homenaje es más que merecido, soy uno de los grandes beneficiados, hace muchos años en el año 1993, me dijo que me vendía un piso y 15 minutos después la transacción quedó hecha y desde esa fecha mi oficina sigue ahí en el cuarto piso, donde queda la parte ejecutiva del grupo Aviatur".

También puede leer. Centrales obreras celebran regulación del piso de protección social

A su turno, el empresario Camilo Liévano calificó el reconocimiento como " muy merecido, ya que él fue el pionero de los centros comerciales aquí en Colombia".