Centro Democrático será partido de gobierno en la alcaldía de Carlos Fernando Galán

"La bancada del Centro Democrático se encuentra definiendo su posición frente a Galán, desde mi curul hemos defendido la idea que el Centro Democrático debe ser independiente, debe mantener una distancia con la Alcaldía en donde podamos apoyar y votar todo aquello que beneficie a los ciudadanos, haciendo un control real efectivo", dijo Briceño.

"Galán representa al santismo": Diana Diago

Asimismo, la concejal actual Diana Diago dijo: "No estoy de acuerdo con un alianza con Galán. La gente no me eligió para eso, me eligió para defender a Bogotá. El Centro Democrático debe ser un partido de defensa de los ciudadanos. Galán representa al santismo, a Claudia López y a las maquinarias de la politiquería. Lo que tenemos que hacer es vigilar y hacerle control a Galán".