Cerca de 200 venezolanos duermen en campamento improvisado a la salida de Bogotá

Más de 170 ciudadanos venezolanos completan siete días durmiendo a la intemperie, tras ser expulsados de sus viviendas, ubicadas en localidades como Santa Fe y Ciudad Bolívar, en donde pagaban un arriendo diario.

Por eso, decidieron retornar hacia su país; sin embargo, muchos de ellos no pudieron continuar por falta de recursos. “Tenemos siete días, tenemos niños de meses, mujeres embarazadas, no tenemos comida y no tenemos recursos”, añadió una de las personas que hace parte del campamento.

Por su parte, Jofran Diaz, dijo que “lo único que queremos es volver a nuestro país. Fuimos expulsados y nadie quiere que estemos aquí, entonces toca volver y ver qué hacer, porque mire cómo está la situación”.

Entre tanto, Luis Rodríguez asegura tener nostalgia porque, a pesar que no tiene recursos, su trabajo diario vendiendo dulces en Transmilenio le alcanzaba para sobrevivir.

“No se hacia mucho pero con lo poquito que nos entraba podíamos comer, en Venezuela sólo tenemos nuestras familias, pero vamos a llegar a aguantar hambre, hacemos un llamado a la Alcaldesa, al Presidente, que se apiaden de nosotros”.