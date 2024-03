Chef mexicano murió al chocar su moto contra una baranda en Puente Aranda

La Policía de Tránsito de Bogotá confirmó el fallecimiento del reconocido del chef mexicano Daniel Lugo, quien se movilizaba en su motocicleta de placas ZLL 41F, en la carrera 30 con calle 22, en el barrio Estación Central, en la localidad de Puente Aranda.

Según las autoridades, "el chef de 35 años habría perdido el control de su motocicleta, en el que chocó contra un objeto fijo", perdiendo la vida de manera instantánea.

Los hechos se registraron en la madrugada de este viernes 22 de marzo. De manera inmediata fue trasladado hasta la Clínica Santa Juliana.

El chef mexicano trabajaba en el reconocido restaurante La Cabrera Bogotá, desde hace dos años, y a través de las redes sociales, los usuarios lamentaron su muerte.

"De parte de la familia de La Cabrera Bogotá informamos a la opinión pública el sensible fallecimiento en un accidente de tránsito de nuestro Chef Daniel Lugo, en la madrugada del día de hoy viernes 22 de marzo. A su familia y amigos enviamos un abrazo fraterno de fortaleza, consuelo y apoyo", se indicó.

Movilidad

De otro lado, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional realizó el lanzamiento de seguridad vial en Semana Santa, los cuales fueron habilitados 69 puntos de control en las principales vías de Colombia, con el fin de sensibilizar y orientar a los turistas nacionales y extranjeros que se desplazarán a todos los destinos turísticos del país.

Más de 40.000 uniformados harán presencia en los diferentes corredores viales. Cabe resaltar que en el periodo de Semana Santa del 2023, se registraron 58 muertes por riñas y 266 muertes por accidentes de tránsito.

"Los invitamos a que no excedan los límites de velocidad a que no conduzcan en estado de embriaguez y tengan un descanso permanente con pausas activas; no adelantar en sitios prohibidos y evitar maniobras peligrosas que puedan generar un riesgo. A nivel país, se esperan que se movilicen más de 9 millones de vehículos", dijo la coronel Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte.