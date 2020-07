Chía de nuevo sin agua por ruptura de tubo

Como parte de una situación que ya se ha vuelto repetitiva, nuevamente unas 180 mil personas amanecen sin el servicio de agua potable en el municipio de Chía, Cundinamarca, por la ruptura de un tubo matriz ubicado en la ronda del Río Bogotá a la altura del sector conocido como el Puente del Común.



Según las autoridades, esta vez el daño es más grave teniendo en cuenta que sobre la ronda del Río Bogotá parte de la banca cedió y las condiciones del terreno hacen imposible que la maquinaria pesada pueda operar allí, por tal motivo habrá que cambiar el recorrido del tubo, lo que implica intervenir parte de la vía Bogotá - Chía que se encuentra en concesión.



El alcalde del municipio, Luis Carlos Segura indicó que "nosotros tenemos garantizado el servicio de agua en el margen occidental con un tanque de abastecimiento para las veredas Cerca de Piedra, Fonquetá, Tíquisa y Fagua. Tendremos que atender lo que es la zona central del municipio, el casco urbano, la vereda Bojacá, Samaria y La Balsa que son los sectores más afectados".



Y agregó que se van a intervenir cerca de 160 metros de la vía Bogotá - Chía, por lo cual es necesario coordinar la obra con la Agencia Nacional de Infraestructura. En el lugar ya se instaló un Puesto de Mando Unificado con autoridades del orden nacional, departamental y municipal.



Según el alcalde la obra podría estar lista el próximo lunes, aunque no se comprometió con ningún plazo "no quiero apresurarme pero esperamos que el lunes ya tengamos resuelta esta situación, si hay la posibilidad de lograrlo antes mucho mejor", no obstante cabe la posibilidad que la suspensión del servicio se extienda por más de cuatro días.



Para solventar la emergencia se dispondrán de carro-tanques en los sectores que resultaron afectados, teniendo en cuenta las normas de aislamiento social, las autoridades le solicitan a la ciudadanía mantener la calma y la distancia física durante la entrega del agua que realizarán estos vehículos.