Ciclista que perdió el habla por robo en Bogotá denuncia negligencia policial

La delincuencia en Bogotá está cada día más terrible y los robos de celulares y bicicletas se han vuelto los objetos que más roban. Esta vez, Santiago Ardila fue víctima de los dueños de lo ajeno.

El joven de 25 años salió de su vivienda en su bicicleta, se dirigía a su trabajo y cuando pasaba por el sector de Ciudad Bolívar fue interceptado por delincuentes de origen extranjero.

Según la familia de Ardila, los sujetos amenazaron al ciclista, le quitaron su medio de transporte y no contentos con ello, le propinaron varias puñaladas que casi acaban con su vida.

La víctima llegó al hospital luego del cruel atraco con heridas en sus pulmones, intestino, colón y en la cabeza. La última lesión causó que Santiago perdiera el habla.

En este sentido, los que han hablado son los seres queridos del afectado quienes aseguran que fueron a la Policía para poner la respectiva denuncia, pero las autoridades no quisieron tomar el caso porque el joven no pudo declarar por su condición.

En este sentido, Santiago sigue hospitalizado, sin poder hablar y esperando a que se haga justicia, porque hasta el momento no se ha iniciado la búsqueda de los criminales.

En otras noticias, se conoció que un hombre fue lanzado al río Bogotá por robarle su bicicleta, por lo que los delincuentes le quitaron los cordones de los zapatos y lo tiraron en inmediaciones de Fontibón.