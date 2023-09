Ciclistas en Bogotá en riesgo por situación que los afecta grandemente

Muchos ciudadanos en la capital del país ven en la bicicleta una de las grandes alternativas de transporte para desplazarse a sus lugares de destino. Pues esto no solo trae beneficios para la salud, sino que también hace una muy buena contribución al medio ambiente, y a esto se le suma que en Bogotá se hacen más de 900.000 viajes diarios.

Sin embargo, un estudio de riesgo realizado por la Universidad Javeriana muestra que la señalización para estos actores viales en la capital del país no es la óptima y por eso, ciudadanos suelen confundirse, ya que estas están demasiado gastadas y en horas de la noche, su desplazamiento resulta ser más complejo.

Lea también: Bogotá tendrá la ciclorruta más larga de la región: ¿De cuántos kilómetros será?

Dentro del análisis que hacen en la institución educativa, destacan que estas señales se encuentran en muy mal estado, por lo que no se pueden ajustar a todas las necesidades de los biciusuarios.

Una experta en el tema de movilidad entrevistada por El Tiempo señala que “algunas de estas tienen dificultades para la interpretación. Es decir, que no se entiende el mensaje inicial”.

Además, algunas cifras citadas por este medio destacan que el 55% de las señales de tránsito no se encuentran en buenas condiciones, el 18% de estas no tiene coherencia en la señalización y finalmente el 38% no suele cumplir con el tamaño adecuado en el tablero lo que dificulta mucho más si visibilidad.

La experta destacó que con esto los usuarios de bicicleta pueden estar “en riesgo cuando las situaciones no son tan claras (…) en las que esperamos cuando el ciclista haga una cosa, pero realmente la naturaleza, o el entorno, o la situación no lleva a que lo haga”.

Lea también: Motero y acompañante murieron tras estrellarse y caer de puente vehicular en Bogotá

Ante esto, según el estudio, resalta que las fallas en la coherencia llevan a que no se tenga una planeación suficiente de la señalización, por lo que han recomendado un mantenimiento de la misma para que la interpretación sea la más adecuada.