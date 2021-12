La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá anunció que se cerrará el puente de la avenida carrera 68 por la avenida calle 26 y el cierre de tres carriles de la calzada oriental de la avenida carrera 68, entre las avenidas calle 24 y calle 26. Conductores y comerciantes están muy preocupados. Aseguran que la movilidad será un caos y que las ventas bajaron en 80 %.

"Terrible. La polisombra me queda casi que en la puerta del negocio, yo vivo de esta tienda y mis hijos también, Claudia López es una desordenada, ¿por qué no sacar adelante obras de movilidad una por una? ¿por qué todo al tiempo? Me preocupa es que no puedo poner mi negocio en otro lado, casi 80 % en pérdidas", aseguró una comerciante del sector Salitre el Greco.