RCN Radio dialogó con los familiares de los 22 cadetes que fueron asesinados por un carro bomba en las instalaciones de la Escuela General Santander, atentado perpetrado por el ELN, el 17 de enero de 2019.

Han pasado cinco años y sus familias sienten que este caso se encuentra en la impunidad. Solamente de los seis presuntos implicados en este atentado terrorista, uno fue condenado y, el restante fueron dejados en libertad por vencimientos de términos.

Las familias también denunciaron la presunta inoperancia de la juez que llevó a cabo este caso, por el cual fueron los responsables están en libertad.

"Una juez los dejó en libertad por vencimientos de términos, la Unidad de Víctimas no ha hecho nada para resarcir un poco esta tragedia. Sentimos decepción de la justicia colombiana, vemos cómo no se hace nada por las víctimas. Hablamos con el fiscal General de la Nación y nos dice que la juez leyó mal los documentos, que no pensó que este caso fuera tan relevante, por eso la juez dejó en libertad a las cinco personas y, luego que les iban a dar órdenes de captura", dijo Francisco Marulanda, víctima.

Igualmente, las víctimas señalan que al momento de los hechos, la Escuela General Santander, no contaba con la suficiente red de seguridad, desde la puerta en donde ingresó el vehículo.

"Esto es tiradero de pelota la Fiscalía y la Rama Judicial. Según la Procuraduría nos manifestó que nosotros no éramos víctimas. Al parecer, la puerta estaba dañada, por todo lado han sido fallas, podemos ver que estos cabecillas del ELN siguen en libertad cómo si nada", expresó.

Las 22 familias sienten que este hecho que enlutó a un país quedó en la impunidad. "Pedimos seriedad en este caso, que se coloquen las manos en el corazón y que en algún momento, digan si lo vamos a investigar, esto fue lo que pasó. Para nosotros hay otras fuentes oscuras que intervinieron para que esto sucediera, queremos algo real", finalizó.

Este próximo 17 de enero de 2024 se conmemorará una eucaristía, en honor a las víctimas en la Escuela General Santander.