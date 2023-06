Por medio de redes sociales se ha viralizado la historia de un usuario identificado como Franz Ferdinand, quien habría sufrido un ataque por parte de unos delincuentes en inmediaciones a la carrera 30, nororiente de la capital del país. Sin embargo, el hombre comentó que algunos uniformados de la Policía no le sirvieron de apoyo para proteger su vida.

De acuerdo con varias publicaciones, Ferdinand mencionó que los delincuentes le hurtaron el celular, pero no contentos con ello, decidieron agredirlo en la cabeza y las manos, generándole varias heridas. Posteriormente a la huida de los atracadores, el hombre se percató de la presencia de la Policía, pero los uniformados no hicieron ningún movimiento para atraparlos.

Ferdinand recalcó que algunas mujeres fueron las únicas que lo ayudaron tras el robo, cuando estaba en medio de decenas de hinchas de Millonarios, ya que se disputaba el último encuentro del equipo para clasificar a la final de la liga colombiana.

"Historia larga corta, había un taxi esperándolos para huir, en la misma cuadra estaba la Policía y les pasaron por el lado y supuestamente no fueron capaces de alcanzarlos con todo y que se metieron en el mierdero que tenían los hinchas de millonarios en la 30", sostuvo en Twitter.

"A las ratas que me atracaron esta madrugada les cuento que el tiesto de celular que me robaron no vale ni la quinta parte del panorámico que les rompí, perdedores. Una mención especial a la Policía de Colombia que no fueron capaces de agarrarlos estando al lado y en moto", agregó

Después de la agresión, el hombre intentó ir a un centro médico buscando atención de urgencias, sin embargo, no lo atendieron adecuadamente, ya que debía ser suturado en el rostro y no se encontraba ningún servicio disponible. Por el momento la Policía de Bogotá no se ha pronunciado.