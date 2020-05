Quienes no porten el tapabocas en Transmilenio serán multados.

Como parte del anuncio sobre las medidas para Bogotá, ante el aumento de casos de la COVID-19, la alcaldesa, Claudia López, aseguró que se sancionará a las personas que no utilicen tapabocas en la ciudad.

Según la mandataria de los capitalinos, la Policía se encargará, de ahora en adelante, de verificar que todos los ciudadanos cuenten con esta protección.

"Se va volver el 'pecado capital' ya no salir, porque hay mucha gente autorizada para hacerlo, sino salir sin tapabocas, eso va recibir una multa muy alta. Vamos a estar vigilando en todas partes, casas, comercios, calles, en todas partes", dijo.

Sostuvo que "antes cuidarnos era quedarnos en casa, veíamos gente con muy poca gente, ahora cuidarnos es que hay mucha gente en calle, hay más de dos millones y medio de personas autorizadas para salir, entonces el control ya no es persona a persona, sino es por autocuidado, que todas las personas tengan distancia y que tengan su tapabocas siempre, el control va cambiar".

Indico que "esto quiere decir que cualquier de nosotros se puede contagiar por coronavirus y por lo tanto vamos actuar como si nos hubiéramos contagiado todos, usamos todos tapabocas, nos lavamos las manos, nos lavamos la cara, no entramos en contacto físico con nadie , quien tenga un solo síntoma se queda en casa y nos reporta al 123".

También dijo que nadie puede trabajar si no cumple con las medidas de seguridad decretadas. “Nadie está obligado a trabajar sin cumplir las medidas, de ser así, denuncie, pues esa persona lo está matando”, enfatizó la alcaldesa, quien también aseguró que nadie podía entrar a trabajar entre las 6:00 a.m. y 9:00 a.m.