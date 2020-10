Ciudadanos advierten que aún no se pueden realizar pagos tributarios en Bogotá

Habitantes de Bogotá afirmaron que todavía han tenido inconvenientes para realizar pagos de impuestos mediante la plataforma en línea de la Secretaría de Hacienda, denuncias que se han extendido en los últimos días.

Los ciudadanos aseguraron que en algunos casos no aparecen registrados, cuando afirman estarlo. Agregaron que por varios días han intentado realizar los procedimientos para cumplir con sus obligaciones tributarias pero no ha sido posible.

"Me di a la tarea de llamar por teléfono pero eso es imposible. Timbra y timbra, le contesta una voz automática grabada para esperar en línea y pasa el tiempo y termina uno colgando porque nadie contesta", aseguró uno de ellos.

"En una resolución que sacaron, que está publicada en la Secretaría de Hacienda, dice que el 14 de octubre quedaba resulto, pero no quedó resuelto ayer (miércoles). Hoy (jueves) no he entrado a la página, entonces no se si ya el problema está resuelto", añadió.

Consultamos a esa entidad del Distrito y desde allí afirmaron que continúan los trabajos técnicos para habilitar en su totalidad y normalizar la plataforma a fin de que los contribuyentes puedan pagar sus cuentas.

Con anterioridad habían afirmado que el miércoles 14 de octubre quedaría a disposición de todos los ciudadanos la web, pero continúan las denuncias de los ciudadanos y se analizan soluciones en el distrito.

Trascendió que en las próximas horas se podría conocer un pronunciamiento al respecto por parte de dicha Secretaría y no se descartan algunas medidas para beneficiar a los contribuyentes, teniendo en cuenta el calendario tributario de la ciudad.

Antes, el secretario de Hacienda Juan Mauricio Ramírez, había dado a conocer que realizaban los trabajos para poner en marcha la plataforma y pidió excusas a quienes no han podido realizar sus pagos debido al inconveniente técnico.