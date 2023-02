Ciudadanos que protestan por construcción de un colegio en Bogotá hablan de la situación

Se completan diez días de manifestaciones por parte de la comunidad del barrio Marsella en la localidad de Kennedy, quienes protestan por la construcción de un colegio en el Parque La Paz, pues aseguran que el sector necesita más los árboles del parque que un nuevo colegio.

Diez días en los que once jóvenes han permanecido acampando afuera del perímetro de construcción y otras cuatro personas han realizado huelga de hambre al interior del parque, para evitar que ingresen maquinaria pesada y elementos de construcción.

Acompañados de adultos mayores y más habitantes del sector, se han reunido cerca de 200 personas, haciendo el mismo llamado de atención, resaltando que, hasta que las autoridades presenten los documentos que permiten que se construya el colegio, van a mantenerse en la huelga.

"Ayer vimos aves en el predio totalmente lastimadas, pichones lastimados, y vemos omisión de la ley, sobre todo de la fuerza policial que debería estar velando por la seguridad y no aprovechándose de la comunidad como lo han hecho", aseguró una de las manifestantes.

Afirman que tuvieron una reunión con entidades del distrito, pero que a los diez minutos de haber iniciado, los funcionarios se fueron argumentando tener otras reuniones.

Ante esto, fuentes de la Secretaría de Educación de Bogotá, confirmaron a RCN Radio que no es cierto que no hayan sido atendidos sino que, por el contrario, han sostenido al menos diez reuniones con la comunidad, en las que han intentado encontrar un punto de consenso, pero que aún no ha sido posible.

Además aseguraron que tienen los estudios y documentos que certifican que el terreno está disponible para construir el colegio que podría beneficiar a los menores de edad de la zona, por lo que dijeron que seguirán insistiendo para lograr la construcción de la institución educativa.