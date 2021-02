Por su lado, los primeros estudiantes en entrar, de primaria, afirmaron que conocen plenamente los protocolos de bioseguridad y los cumplirán para que no se den nuevos cierres de las instituciones educativas.

“Uno no se puede saludar tan cerca porque uno no sabe si un amigo esté o no enfermo. Así que nos vamos a mantener distanciados y en vez de darnos picos, abrazos o cogernos de la mano vamos a saludarnos de lejos levantando la mano”, dijo una estudiante grado segundo de primera.

Son ocho las instituciones educativas públicas que reabrieron sus puertas a la alternancia durante esta primera jornada. Las autoridades esperan que durante las próximas semanas se reinicien actividades en más de 130 colegios que ya tienen aprobados sus protocolos para volver a clases.